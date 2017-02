TJ/MT Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Pedro Sakamoto

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Pedro Sakamoto, determinou a soltura do ex-secretário de Estado de Administração e ex-presidente da OAB/MT, Francisco Faiad, no início da noite desta segunda-feira (20.02). Faiad foi preso no último dia 14, na quinta fase da operação Sodoma e havia sido transferido do Centro de Custódia de Cuiabá, nesse domingo (19.02), para o Corpo de Bombeiros.

Segundo o desembargador, a atividade profissional de advogado não é motivo para interferir e prejudicar o processo judicial.

"Com efeito, a autoridade acoimada de coatora tece um inadequado e insuficiente juízo de possibilidade de “acobertamento de provas, destruição de documentos, aliciamento de testemunhas e outras ações que poderão modificar o estado real das coisas, e com isso, alterar o resultado da instrução processual”, quando deveria se pautar na avaliação de elementos porventura presentes nos autos para aferir a efetiva probabilidade de interferências dessa natureza. Nessa linha intelectiva, o mero exercício da profissão de advogado, ainda que patrocinando a defesa de outros réus e investigados da mencionada “operação”, jamais poderia conduzir à conclusão de que o paciente oferece perigo ao deslinde da persecutio criminis, mormente à míngua de qualquer indício no sentido de que tenha acobertado ou fraudado provas, coagido testemunhas, etc. Destarte, tenho que a segregação preventiva do paciente, como acautelamento da ordem pública e da instrução criminal, nos moldes em que decretada no decisum invectivado, não se justifica".

Ao deferir o pedido do Ministério Público do Estado (MPE) e decretar a prisão preventiva do advogado Francisco Faiad, a juíza da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda enfatizou o alto grau de periculosidade do advogado e disse que no cargo comissionado do legislativo, Faiad pode colocar em risco o erário municipal, devido sua aptidão de desfalcar o patrimônio.

Conforme o Ministério Público, Francisco Anis Faiad, entre setembro e novembro de 2013, desviou R$ 916. 875,00, dinheiro que segundo o órgão ministerial foi destinado a formação de CAIXA 2 da futura campanha eleitoral do grupo político de Silval Barbosa no ano de 2014, quando Faiad concorreu ao cargo de deputado Estadual, alcançando a posição de suplente.

“Trata-se de fato concretamente grave. Os crimes praticados pelo investigado Francisco Anis Faiad no interesse da organização criminosa impõem a decretação de sua segregação cautelar, à vista de sua evidenciada periculosidade, tudo como meio de garantir a manutenção da ordem pública” cita a juíza em sua decisão.

A magistrada diz ainda que por outro lado, ainda que se possa argumentar que a organização criminosa deixou de exercer poder administrativo no Estado de Mato Grosso, não se pode negar que apenas a segregação de seus líderes é que tem possibilitado que as ações perpetradas venham à tona, e consequentemente, que tais elementos sejam responsabilizados.

“Não se pode olvidar que Francisco Anis Faiad é pessoa com projeção social elevada, detém poder político considerável, e pode perfeitamente, tanto no intuito de prejudicar as investigações, como visando evitar que novos fatos venham à tona, adulterar documentos, ocultar provas, aliciar testemunhas e evitar a descoberta da verdade real, até porque trata-se de advogado que funciona como patrono do líder Silval Barbosa na que responde junto a este juízo” destaca a juíza.

Para a magistrada, assim como alegou o Ministério Público, Francisco Faiad tem destaque e influência no meio empresarial, uma vez que ocupou o cargo de Presidente da OAB/MT nos anos de 2003 a 2009, e aparece como sócio de várias empresas, como por exemplo: Easy Drive Desenvolvimento de Sistemas Ltda., Ecovillage Construtora e Incorporadora Ltda. e Dom Bosco Eventos e Participações Ltda. “Não se pode desconsiderar também, o fato de que Francisco Faiad é advogado criminalista de outros figurões envolvidos em esquema de corrupção no Estado de Mato Grosso. Portanto, tem conhecimento de fatos que poderão ser manipulados para atrapalhar a instrução criminal e a descoberta da verdade real” enfatiza.

Além disso, a juíza cita que Faiad poderá dificultar as investigações, utilizando-se de sua prerrogativa de advogado, inclusive para obter acesso em autos sigilosos, dados estes que um investigado qualquer jamais obteria.