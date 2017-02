VG Notícias Desembargador não julga HC e Faiad continua preso

O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT), Pedro Sakamoto, declinou de julgar o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-secretário de Estado de Administração e ex-presidente da OAB/MT, Francisco Anis Faiad, preso preventivamente, na 5ª fase da operação Sodoma, na última terça-feira (14.02).

Sakamoto justificou que o juiz natural, por conhecer todos os processos e recursos oriundos da Operação Sodoma é o desembargador Alberto Ferreira de Souza.

“Em síntese, tenho que os princípios do juiz natural da causa, da segurança jurídica e da celeridade processual determinam o respeito à prevenção do Exmo. Des. Alberto Ferreira de Souza para conhecer de todos os processos e recursos oriundos da Operação Sodoma”, justifica Sakamoto.

Ele argumentou ainda, que no julgamento do habeas corpus impetrado em favor de Arnaldo Alves de Souza Neto, preso com a deflagração da 4ª fase da “Operação Sodoma”, na qualidade de relator daquele mandado, votou pela denegação da ordem.

“Em seguida, inaugurei divergência para determinar a substituição da custódia por outras medidas cautelares – dentre elas a fiança –, no que fui acompanhado pelo 2º Vogal convocado, o Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri”.

O processo voltou para reedistribuição e Faiad segue preso no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

Confira decisão na íntegra

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Anis Faiad, apontando como autoridade coatora a Dra. Selma Rosane Santos Arruda, Juíza de Direito da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, no curso da denominada “Operação Sodoma”, decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Conquanto o Excelentíssimo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho tenha invocado a aplicabilidade do artigo 80, § 6º, do Regimento Interno deste sodalício, para, em face do desfecho do HC n. 143.911/2016, determinar a redistribuição do feito a este magistrado (p. 686), entendo que o eminente Desembargador Alberto Ferreira de Souza preserva a honrosa condição de relator prevento para os processos e recursos afetos à mencionada “operação”.

A aludida norma regimental dispõe que, “vencido o Relator, a prevenção recairá no Desembargador ou Juiz designado para lavrar o acórdão”.

No julgamento do HC n. 143.911/2016, impetrado em favor de Arnaldo Alves de Souza Neto, preso com a deflagração da 4ª fase da “Operação Sodoma”, Sua Excelência, na qualidade de relator daquele writ, votou pela denegação da ordem. Em seguida, inaugurei divergência para determinar a substituição da custódia por outras medidas cautelares – dentre elas a fiança –, no que fui acompanhado pelo 2º Vogal convocado, o Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri.

Destarte, pela primeira (e, até o momento, única) vez desde que começaram a aportar nesta Corte os habeas corpus oriundos da “Operação Sodoma”, um voto divergente, de minha lavra, prevaleceu sobre o voto do ilustre relator, Des. Alberto Ferreira de Souza.

Com efeito, fiquei “vencido” em várias outras ocasiões relacionadas ao caso em tela, a exemplo do HC n. 129584/2015, HC n. 42061/2016, HC n. 48285/2016, HC n. 49754/2016, HC n. 49802/2016 e HC n. 65794/2016.

Assim, tenho que a simplista regra contida no art. 80, § 6º, do RI-TJMT é de inviável aplicação no vertente caso, porquanto a magnitude da persecutio criminis em curso e a multiplicidade de investigados e de réus tem ensejado a impetração de dúzias de habeas corpus perante este Tribunal, cada um recebendo solução jurisdicional própria – de acordo com as particularidades fático-processuais de cada paciente –, não sendo possível antever se, em eventuais julgamentos vindouros, os votos deste ou daquele magistrado que prevalecerão, mormente porque a composição do colegiado nas respectivas sessões seria uma verdadeira incógnita, ante o impedimento manifestado pelo Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Nesse cenário, a se conferir eficácia extensiva ao mencionado dispositivo regimental, deparar-nos-íamos com situação de absoluta instabilidade e insegurança quanto à definição da relatoria desses processos, uma vez que bastaria que o relator ficasse “vencido” em um julgamento para que todos os demais feitos fossem distribuídos ao vogal “vencedor”, e assim por diante.

Em síntese, tenho que os princípios do juiz natural da causa, da segurança jurídica e da celeridade processual determinam o respeito à prevenção do Exmo. Des. Alberto Ferreira de Souza para conhecer de todos os processos e recursos oriundos da “Operação Sodoma”.

Convém salientar que solução idêntica foi adotada nos procedimentos afetos à “Operação Abadom”, nos quais, originariamente, atuei como relator, ficando “vencido” no julgamento do HC n. 108.069/2013, no qual prevaleceu o voto do Exmo. Des. Marcos Machado, que, todavia, entendeu que a prevenção para as demais ações mandamentais recairia sobre este magistrado, in verbis:

“Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCIO SEVERO ARRIAL com a finalidade de que “sejam estendidos ao Paciente os efeitos da decisão que deferiu pedido liminar em favor de JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS E GLÁUCIA CRISTINA MOURA ALT nos autos do habeas corpus nº 157044/2013 (protocolado no Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal”.

A e. Des.ª Maria Aparecida Ribeiro deferiu o pedido liminar para suspender “a audiência de instrução e julgamento designada para os dias 07, 08 e 09 de janeiro de 2014, às 09h e 30 min, nos autos de ação penal (Código 353139)”.

Pois bem.

Estes autos foram encaminhados a este órgão jurisdicional, por prevenção (RITJMT, arts. 23, § 2º, c/c 80, § 1º).

Todavia, este magistrado funcionou como redator designado apenas para lavratura dos acórdãos proferidos no julgamento do HC nº 108069/2013 e HC nº 108838/2013, impetrados em favor de João Bosco Ribeiro Barros e Gláucia Cristina Moura Alt, circunstância que justificaria a adoção do art. 80, § 6º, do RITJMT em relação a esses pacientes, muito embora a divergência sobre aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra capaz para alterar a competência do relator originário, s.m.j.

Outrossim, a relatoria para impetração ao paciente MARCIO SEVERO ARRIAL incumbe-se ao e. Des. Pedro Sakamoto (HC nº 109676/2013 – julgada em 06.11.2013).

Com essas considerações, determino a redistribuição deste HC ao e. Des. Pedro Sakamoto” (despacho proferido no HC n. 158579/2013).

Em caso análogo, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim decidiu:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO RELATOR: PRIMEIRO FEITO DISTRIBUIDO. REGIMENTO INTERNO. HIPÓTESE NA QUAL O RELATOR PREVENTO RESTA VENCIDO. LAVRATURA DE ACÓRDÃO POR OUTRO JULGADOR. ALCANCE DA PREVISÃO REGIMENTAL DA INVERSÃO DA PREVENÇÃO.

1. Em sintonia com preceito regimental, "a distribuição de mandado de segurança, de medida cautelar, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal torna preventa a competência do relator e do órgão julgador para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes ao mesmo processo."..."Vencido o relator, a prevenção referir-se-á ao desembargador federal designado para lavrar o acórdão." (RI - TRF.1, art. 163, caput e § 2º.)

2. A inversão regimental da prevenção do relator originário, acima referida, modificando a sua competência absoluta já firmada, limita-se estritamente ao caso no qual, tendo restado vencido, é designado outro julgador pela lavrar o acórdão, pois, do contrário, em cada sessão de julgamento de uma turma haveria a possibilidade real, em face das naturais divergências de entendimentos, de inversão, até por mais de uma vez, da competência firmada pela prevenção, num autêntico tumulto regimental de todo contra-indicado na perspectiva do princípio da efetividade do processo.

3. Conflito julgado improcedente. Declaração da competência do suscitante. (TRF1, Conflito de Competência n. 56245 MT 2007.01.00.056245-7, Rel. Des. Olindo Menezes, Corte Especial, julgado em 3.7.2008, publicado no DJF1 em 4.8.2008)

Peço vênia para transcrever trecho do voto do Des. Olindo Menezes no julgamento citado, por ilustrar raciocínio plenamente harmônico com o ora perfilhado:

“(...) a realização de operações policiais – documentadas em Inquéritos Policiais – encerra, a mais das vezes, a tomada de uma série de medidas constritivas, no campo da liberdade ou do patrimônio dos investigados. A insurgência contra tais medidas se materializa na forma de habeas corpus, apelações, recursos criminais e até mandados de segurança, como no presente caso.

O relator para o primeiro desses remédios processuais – seja recurso, seja ação autônoma de impugnação, seja sucedâneo recursal – ficará prevento para o processamento dos demais. Essa é a regra geral estabelecida pelo art. 163 do Regimento, que, aliás, consubstancia desdobramento do teor do art. 82 do Código de Processo Penal, segundo o qual “se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade da jurisdição prevalecente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva”.

Firmada a competência do Relator, resta saber se ocorre ou não modificação dessa competência, de forma universal, pelo fato de ter ficado vencido em um caso, com a lavratura do acórdão por outro julgador, ao que respondo negativamente. A modificação a que se refere o regimento, embora possa, na sua literalidade, comportar interpretação diversa, diz respeito somente ao feito no qual ficou vencido o relator, não se estendendo aos demais casos enlaçados pela prevenção.

Esse interpretação, por outro lado, tem respaldo na conjugação do art. 3º do Código de Processo Penal – a admitir a aplicação analógica do Código de Processo Civil – com o art. 87 deste último, que estabelece: “Art. 87 - Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia”.

Vige na teoria geral do direito processual a regra da imodificabilidade da competência absoluta, como o é aquela firmada em razão da prevenção, já que extraída da existência de conexão. O Código de Processo Civil, aqui invocado subsidiariamente, é explícito ao admitir apenas duas exceções a essa regra geral: quando houver supressão do órgão judiciário ou quando houver alteração da norma jurídica que rege a competência absoluta. O caso presente, se a letra do regimento não fosse suficiente para a solução do conflito, não se enquadraria em nenhuma das duas exceções delineadas.

Na verdade, os feitos incidentes extraídos de forma individualizada a partir do processo principal (Inquérito Policial) devem, em razão mesmo da conexão que os une, determinar a distribuição por prevenção a um Relator, no caso o Des. Federal Mário César Ribeiro. O fato de ter ficado vencido em um dos feitos incidentes – habeas corpus – não tem o condão de alterar a competência absoluta já firmada pela prevenção.

Não fora assim, a competência para processar os feitos oriundos de um mesmo Inquérito Policial poderia ser alterada a cada sessão de julgamento da Turma, a depender do resultado das ordens de habeas corpus impetradas, pois, se é verdade que o Relator originário ficara vencido em um desses feitos, poderá não o ser em outros da mesma extração. A regra de interpretação a respeito da competência absoluta não pode levar a uma maleabilidade desse jaez, porque o próprio princípio constitucional que rege a matéria – princípio do juiz natural – restaria comprometido em face das sucessivas modificações na relatoria dos feitos oriundos de uma mesma investigação policial.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o Des. Federal Mário César Ribeiro foi relator de diversos feitos tirados do mesmo Inquérito Policial ainda no ano de 2007 – HC de nºs 2007.01.00.039299-0, 2007.01.00.039417-4, 2007.01.00.039411-2, 2007.01.00.039412 e 2007.01.00.021701-9 –, não sendo mesmo recomendável, a essa altura, a modificação da competência firmado pela prevenção pelo simples fato de ter ficado vencido em um desses habeas corpus. A competência absoluta estava definitivamente firmada, não podendo ser alterada fora da moldura legal previsto do art. 87 do Código de Processo Civil” (destaquei).

Ex positis, em homenagem aos aludidos princípios, devolvo os autos a fim de que se proceda à redistribuição do writ ao eminente Des. Alberto Ferreira de Souza.

De resto, a despeito das frequentes (mas salutares!) divergências verificadas no colegiado, cumpre-me registrar o brilhantismo com que Sua Excelência tem atuado na relatoria nos feitos em comento.



Cuiabá, 17 de fevereiro de 2017.





Desembargador Pedro Sakamoto