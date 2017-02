Preso no Centro de Custódia da Capital (CCC), desde setembro de 2015, o ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Marcel de Cursi, por meio de sua defesa, requereu à Justiça o seu encaminhamento ao Núcleo de Audiências de Custódia da Capital, a fim de que seja submetido à audiência de custódia em data e hora determinadas.

A defesa embasou o pedido no Provimento 01/2017-CM do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que cita em seu artigo segundo que “a realização de audiência de custódia terá o objetivo de proceder à oitiva informal do preso em flagrante delito, restringindo-se exclusivamente ao exame da legalidade da prisão e necessidade de sua manutenção, fumus comissi delicti e periculum libertatis, devendo o juiz verificar, principalmente, os seguintes aspectos: a ocorrência de indícios de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes ao preso”, entre outros.

No entanto, em decisão proferida na última sexta (17.02), a juíza da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Selma Rosane Santos de Arruda, negou o pedido sob argumento de que o momento da apresentação do preso é nas 24 horas após o cumprimento do mandado de prisão preventiva e que o Juízo competente para recebê-lo é o que determinou a prisão e não qualquer outro, sobre pena de eventual nulidade.

Ainda citou o artigo segundo do Provimento, mencionado acima, e que os demais artigos dispõem sobre a criação do Núcleo de Audiências de Custódia da Capital, organização das audiências, a coordenação, logística e outras questões afetas aos aspectos formais que devem ser observados pelos envolvidos.

A magistrada completou: “Já o artigo 9ª dispõe sobre os presos preventivos. Vejamos: “Art. 9º A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar (preventiva ou temporária) ou definitiva (prisão para cumprimento de pena), aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos neste Provimento e na Resolução 213 CNJ. Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa ou apreendida seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, deverão ser apresentados ao Núcleo de Audiências de Custódia.”

“Diante do exposto, verifico que o momento da apresentação do preso é nas 24 (vinte e quatro) horas após o cumprimento do mandado de prisão preventiva e que o Juízo competente para recebê-lo é o que determinou a prisão e não qualquer outro, sobre pena de eventual nulidade. Até porque a Resolução não poderia sobrepor os pressupostos do Código de Processo Penal. Assim, INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa do acusado MARCEL SOUZA DE CURSI às fls. 7598/7601” decidiu.

Entenda – Cursi é investigado na operação Sodoma que apura fraudes na concessão de incentivos fiscais e desvio de verba pública na desapropriação milionária de um terreno paga pelo governo, em 2014.

Os crimes teriam sido cometidos entre os anos de 2011 e 2014, durante a gestão Silval Barbosa (PMDB), também preso em setembro de 2015, no Centro de Custódia da Capital, apontado como líder do esquema.