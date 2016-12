vereador João Madureira (PSC), deputado Jajah Neves (PDT)

Neste ano de 2016 os parlamentares de Cuiabá e Várzea Grande surpreenderam a população com projetos de lei considerados de cômicos a absurdos. Há menos de duas semanas para o fim do ano, o VG Notícias relembra os projetos que causaram polêmica.

O vereador de Várzea Grande, João Madureira (PSC) iniciou 2016 sugerindo a proibição do uso do cinto de segurança em Várzea Grande. Durante sessão plenária em 14 de janeiro na Câmara Municipal, Madureira afirmou que cinto sujava a roupa do cidadão que precisava ir trabalhar com roupa adequada.

A idéia gerou tantas críticas a Madureira e diversas discussões em redes sociais que o vereador não chegou a apresentar o projeto na Casa de Leis.

Polêmico e criticado também foi o Projeto de Lei n° 44/2016 do deputado estadual, Jajah Neves (PSDB) que propunha a obrigatoriedade de bebedouros em casas noturnas de Cuiabá.

Em 25 de fevereiro, o parlamentar teve o projeto vetado pelos colegas da Assembleia. A população também não recebeu bem a ideia de Jajah, considerada, “inútil”.

Para finalizar o ano de 2016, os vereadores de Várzea Grande causaram indignação aos moradores ao proporem alterar a Lei 3.801/2012 e aumentar seus salários.

A proposta foi apresentada em 16 de novembro da Câmara Municipal, com a alteração, o salário passaria a ser de R$ 12.650,00 a partir de 2017.

Contudo, com o impacto negativo na sociedade, os edis voltaram atrás e não votaram o aumento “preocupados com o momento financeiro no município”.