VG Notícias ex-prefeito Walace Guimarães (PMDB)

O Ministério Público Estadual (MPE), investiga, por meio de inquérito civil, supostas irregularidades na contratação da empresa Schuring e Shuring Ltda por parte da Prefeitura de Várzea Grande, na gestão do ex-prefeito Walace Guimarães (PMDB).

Em outubro de 2014, o então prefeito contratou a empresa Schuring e Shuring pelo valor de R$ 12.742.450,00 milhões para prestar serviços de arquitetura e engenharia para elaboração de projeto arquitetônico de segurança e combate a incêndio, pânico e explosões, além de projetos básicos em todos os edifícios públicos municipais.

A contratação foi realizada na época por meio de adesão da ata de registro de preços 009/2014/SAD-MT oriunda do Pregão Presencial nº 005/2014/SAD-MT.

Diante dos fatos, o promotor de justiça, Deosdete Cruz Júnior, da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande, instaurou inquérito civil para apurar a contratação, as adequações dos valores definidos no instrumento contratual, sobre sua compatibilidade com aqueles definidos na ata de registro de preços 009/2014/SAD-MT (referência), e sua compatibilidade com os valores praticados no mercado, bem como sobre a regularidade da execução contratual.

O promotor encaminhou ofício à Procuradoria-Geral do município para que forneça o procedimento de realização de despesas relacionado ao contrato com a empresa Schuring e Shuring Ltda, contendo as notas fiscais, notas de ordem bancária, notas de empenho, pagamento, liquidação e eventuais notas extraorçamentárias.

Além disso, ele requisitou que seja informado qual fiscal de contrato dfoi esignado para fiscalização do mencionado contrato, remetendo sua ficha funcional.

Contrato da Schuring e Shuring – De acordo com o Portal Transparência da Prefeitura de Várzea Grande, o contrato com a empresa Schuring e Shuring foi assinado em 22 de outubro de 2014, com o valor final de R$ 12.742.450,00 milhões.

O contrato venceu em 28 de dezembro do ano passado.

No portal consta que foram pagos de 2014 até hoje, R$ 1.306.085,27 milhão à empresa.

Outro Lado - Ao VG Notícias, o secretário de Comunicação de Várzea Grande, Marcos Lemos negou que tenha ocorrido qualquer problema com o contrato durante a gestão da prefeita Lucimar Campos (DEM), e afirmou que a Prefeitura irá prestar toda informação necessária ao Ministério Público referente ao contrato com a empresa Schuring e Shuring.