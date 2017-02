As contas anuais da Prefeitura de Várzea Grande, exercício financeiro de 2016, já estão disponíveis para consulta pública na Secretaria Municipal de Gestão fazendária, anexa ao Paço Municipal.

Conforme edital publicado na edição desta quarta (15.02) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), desde hoje qualquer cidadão que tiver interesse poderá examinar as contas da gestão da prefeita Lucimar Campos (DEM).

A disponibilidade pública das contas anuais constam estabelecida no artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, bem como artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso e ainda, no artigo 57 da Lei Orgânica Municipal de Várzea Grande.