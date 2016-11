Moradores, produtores locais, pescadores e proprietários de peixarias do Distrito de Bonsucesso, em Várzea Grande, se reuniram na última quinta-feira (24.11), com o presidente eleito da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), para discutirem a Lei Rota do Peixe, 10.426/2016, de autoria do parlamentar.

Além de discutirem a Rota do peixe, o deputado também ouviu as reivindicações e preocupação dos comerciantes sobre às intervenções na rodovia dos Imigrantes pela Rota do Oeste. Segundo eles, tem dificultado o acesso da clientela nas peixarias por conta dos engarrafamentos de carretas, que, automaticamente, diminuem o movimento do comércio local.

Aos 67 anos, Antônia Souza é proprietária da primeira peixaria de Várzea Grande, desde 1986, e pediu uma solução urgente. “Tem dias que ficamos esperando o cliente chegar para colocar a panela no fogo, pois não sabemos como está na rodovia”, lamentou Antônia.

Já o empresário local Juliano Barros também criticou a falta de segurança, pois não há viatura no distrito e nem policiamento ostensivo, obrigando a contratação de segurança particular. Além da falta de eventos e festas, que incrementam a economia local.

Desde 2004, Fábio Trindade Magalhães fabrica mais de 20 tipos de doces, entre os tradicionais da região, furrundum e queijadinha. Para ele, quanto maior for a movimentação no comércio, maior a possibilidade de turistas também adquirirem as guloseimas, já que trabalha em parceria com as peixarias. Ele ainda solicitou o asfaltamento da rua do Alto.

Para o proprietário da Peixaria do Bola, Francenil de Jesus, o comércio enfrenta dificuldades para conseguir licenças ambientais, bem como, não tem linha de crédito para o segmento de pousadas e peixarias. Ainda tem o problema da ferrugem da água que é distribuída na comunidade pela rede de saneamento.

Bonsucesso possui 2,7 mil moradores e, para o presidente da Associação dos Moradores, Valdemir Botelho, essa lei é importante pela instituição de um documento, que a partir de agora reforça a luta por mais políticas públicas. “Somos professores, mestres e doutores na arte de fazer a culinária do peixe. O que precisamos é de fomentar o comércio local”, disse.

Encaminhamento - Após ouvir as demandas, o deputado Botelho afirmou que vai buscar uma solução junto ao secretário de Segurança Pública para destinar viatura e policiamento. Também garantiu que articulará duas frentes de trabalho para resolver o problema dos engarrafamentos na rodovia.

“Vamos buscar uma solução política, agendar uma reunião com a Rota do Oeste, convocá-los na Comissão de Infraestrutura, da qual sou presidente. E também fazer encaminhamento na Justiça, pois, no mínimo, se eles estão prejudicando o comércio local, têm que repor o que vocês deixam de ganhar”, afirmou Botelho.

O parlamentar vai discutir com o governo, junto ao MT Fomento, a criação de uma linha de crédito para os pescadores e pequenos comerciantes e conta com apoio dos vereadores de Várzea Grande em busca de solução da água distribuída e destinar emenda para o asfalto da rua do Alto.

“Essa Rota do Peixe foi criada com o objetivo de valorizar essas pessoas que vivem às margens do rio Cuiabá, além de atrair mais turistas para cá. Vamos fazer sinalizações turísticas junto com a Secretaria de Turismo e atender as demandas dessas comunidades”, garantiu Botelho. (Com assessoria).