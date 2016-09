VG Notícias

Os deputados realizam na manhã desta quinta-feira (01.09) a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. De acordo com os bastidores, a expectativa é que o deputado Eduardo Botelho (PSB) seja eleito presidente para o biênio 2017/2018.

Segundo informações, Botelho já teria articulado para um consenso na eleição na Mesa deixando a primeira Secretaria para o atual presidente, deputado Guilherme Maluf (PSDB) que chegou a declarar que concorreria à reeleição.

Até o momento Botelho como presidente e Maluf como primeiro secretário são os únicos nomes certos na chapa, os demais continuam sendo discutidos, inclusive com a possibilidade de parlamentares da oposição comporem à Mesa.

Gilmar Fabris (PSD) primeiro vice, Max Russi segundo vice, Nininho segundo secretário, Baiano Filho terceiro secretário, e Wancley Carvalho quarto secretário.

A informação é que se discute com a oposição a quarta Secretaria, sendo que a proposta é colocar Silvano Amaral e tirar Wancley. Com isso, 23 deputados votam na chapa de consenso, sendo que o único que deve votar contra é o deputado Pery Taborelli (PSC).

Atualizada às 09h04min - O deputado Silvano disse que o seu nome na quarta Secretaria já estaria certo e que falta apenas conversar com o deputado Zeca Viana (PDT), para informar sobre a decisão dos deputados da oposição e compor a Mesa com Botelho.

"Estou praticamente na chapa. Nós apoiaremos o Botelho. Não existe possibilidade de lançar uma nova chapa. Mesmo que o Zeca tenha intenção de lançar uma chapa para concorrer à Mesa ele é voto vencido no grupo da oposição".

Atualizada às 09h37min - "Eu sou contra essa chapa da Mesa Diretora porque ela não representa a Assembleia , ela é do governo do Estado. Eu vou votar contra. Discordo dessa chapa", declarou o deputado Zeca Viana.

"Deputado Eduardo Botelho se o senhor não fosse candidato do governo eu votaria no senhor. Meu voto é não e espero que assim que o senhor for eleito faça a independência da Assembleia junto ao governo do Estado" disse a deputada Janaina Riva (PMDB).

Atualizada às 11h22 - Com 21 votos favoráveis e três contrários, o deputado Eduardo Botelho (PSB) é o novo presidente da Assembleia. Apenas os deputados Janaína Riva (PMDB), Zeca Viana e Emanuel Pinheiro. Ele assume a presidência no dia 1º de fevereiro de 2017.

Como fica a nova Mesa Diretora da Assembleia:



Presidência: Eduardo Botelho (PSB)

Primeira-vice-presidência: Gilmar Fabris (PSD)

Segunda –vice-presidência: Max Russi (PSB)

Primeira-secretaria: Guilherme Maluf (PSDB)

Segunda-secretaria: Nininho (PSD)

Terceira-secretaria: Baiano Filho (PSDB)

Quarta-secretaria: Silvano Amaral (PMDB)