AL/MT

Com 15 votos favoráveis e dois contrários, os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira (08.02), em sessão ordinária, as contas de Governo do primeiro ano de mandato do governador Pedro Taques (PSDB), exercício de 2015.

As contas de Governo estavam com pedido de vistas da deputada Janaina Riva (PMDB) que questionava alguns pontos, como o não cumprimento por parte de Taques da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em relação ao gasto com pessoal.

Na sessão plenária desta quarta, a parlamentar devolveu o processo das contas, e afirmou que votaria contrária a sua aprovação.

No entanto, os demais deputados seguiram parecer favorável da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO) da Assembleia Legislativa e parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), e aprovaram as contas com 15 votos favoráveis e apenas dois votos contrários.

A votação foi realizada por meio de urna, não sendo possível acompanhar o voto de cada um dos 17 deputados que compareceram na sessão ordinária. O painel eletrônico da Casa de Leis está com problemas, e por isso a votação foi realizada por meio da urna e a utilização de papel.