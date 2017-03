“Colecionador” de processos, inclusive já teve o nome inserido na lista vermelha da Interpol, onde consta a relação dos criminosos mais procurados de todo o mundo pela polícia internacional, o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), usou seu perfil no Facebook para se “gabar” de não ter seu nome citado na Lava Jato.

“Não só não estou na Lava Jato e na lista do Janot, como não estou no mensalão (sic)” publicou em sua rede social.

A publicação logo ganhou repercussão nas redes sociais, até a tarde desta quarta (15.03) tinha 630 compartilhamentos e mais de 600 comentários, dentre eles, alguns elogiando, e outros seguidores, “zoando” o deputado.

“Acabaram com a corrupção marota e malandra! Não se fazem mais corruptos como antigamente. Essa corrupção nutella estragou tudo! Você precisa ensinar sobre a corrupção raiz e arte para essa turma de novatos! (sic)” comentou uma seguidora.

“Regenerado....Kkkk... Devolveu tudo que pegou também? Ou nada pegou? Maluf, aproveita que se regenerou e começa a legislar a favor da população. Comece cortando todos os benefícios que os deputados tem e não deveriam ter. Fica só com os salários de aproximadamente R$ 30k (sic)” diz outro seguidor.

“á não se respeita mais nada deputado! como pode um esquema desse tamanho e o senhor de fora? o egoísmo desses novatos custou caro! se tivessem pedido consultoria ninguém rodava! força deputado” (sic), comenta outro seguidor.

E ainda: “Pq ha muito tempo vc parou de fazer... nao rouba e nao faz mais ahaushaiahasi” (sic), “Ta querendo mérito por não estar envolvido em corrupção? Não fez mais que a obrigação” (sic), “Estou seriamente decepcionado com o senhor, cade aquele Maluf de antigamente?? Aquele jeito maroto de fazer política, do super faturamento até de martelo. Que decadência heim, não foi pego em nenhuma maracutaia? Nada??? Cadê aquele Malufão de tantos escândalos??? Espero que dentro de em breve o senhor se redima perante seus "admiradores" e seja lembrado na segunda chamada do Janot, o que já será de uma grande humilhação para um político de seu quilate (sic)”, entre outros.

Lista de Janot - 83 pessoas constam na lista do procurador-geral da República, Rodrigo para pedido de abertura de inquérito. Estas pessoas foram citadas em delação de ex-diretores da empreiteira Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato, dentre os nomes constam, ministros, senadores, deputados e dois ex-presidentes da República.