Montagem VG Notícias

O presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, vereador Francisco Curvo, popular Chico Curvo (PSD), definiu o restante de sua equipe para o biênio 2017/2018.

De acordo com os atos de nomeação, publicado no Jornal Oficial dos Municípios (AMM) que circula nesta quinta-feira (09.02), o advogado e ex-subsecretário de Educação do município, Osmar Milan Capilé, foi nomeado procurador Jurídico da Casa de Leis, cuja remuneração é de R$ 6.100,00.

Capilé assume a função que era desempenhada por Lucia Pereira dos Santos, na gestão de Jânio Calistro.

Para a função de assessor de imprensa do Legislativo, Curvo nomeou Dulcídio Vaz de Campos Filho - popular Campos Filho. Ele assume a função de Elizeu Silva, e receberá um salário de R$ 3.200,00 mil.

O presidente da Câmara nomeou ainda, Rosane Pereira Leite, para ocupar o cargo de ouvidora Geral. Ela terá uma remuneração mensal de R$ 3.200,00 mil para desempenhar a função.