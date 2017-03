Candidatos que realizaram as provas do concurso público para o sistema prisional de Mato Grosso, denunciam irregularidades nas provas e ameaçam ingressar com ação judicial para barrar o concurso. O concurso é ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT).

A reportagem do VG Notícias recebeu uma denúncia, de um dos candidatos que realizou as provas no dia 12 de fevereiro voltado ao cargo de agente penitenciário, relatando que haviam questões que não constavam no conteúdo programático do edital do concurso.

Conforme ele, foram colocadas questões com duas assertivas “induzindo os candidatos ao erro”, e que teria prejudicado vários candidatos. A denúncia cita que os responsáveis pelas irregularidades seria o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), responsável pelo concurso.

“Todos os candidatos estudaram com base em provas anteriores e também pelo que o edital pedia! Todos estão indignados com essa prova, pois estava com questões que ate os professores tiveram dificuldade de fazer!”, diz trecho da denúncia.

Os candidatos disseram que estão realizando um abaixo-assinado relatando as irregularidades nas provas, e que o documento será encaminhado ao Ministério Público Estadual (MPE), e que pedem ao Poder Judiciário do Estado que análise as provas do concurso.

“Pedimos que o Poder Judiciário análise o edital do concurso público e verifique se o conteúdo cobrado nas questões da prova constam no programa exigido para o certame. O edital é a lei do concurso e as questões cobradas não podem afastar-se do conteúdo programático, sob pena de ofensa ao princípio de legalidade, pela necessidade de vinculação ao edital. Visto isso pedidos a anulação da das questões erradas ou anulação da prova com um novo concurso e uma nova banca organizadora” diz outro trecho da denúncia.

Vale lembrar que 3.243 candidatos realizaram as provas do concurso público. As vagas de agente penitenciário são para os municípios de Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Garças, Araputanga, Arenápolis, Aripuanã, Barra do Bugres, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Canarana, Chapada dos Guimarães, Colíder, Colniza, Comodoro, Cuiabá, Diamantino, Dom Aquino, Itiquira, Jaciara, Juína, Juara, Lucas do Rio Verde, Mirassol D'Oeste, Nobres, Nortelândia, Nova Mutum, Nova Xavantina, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gaúchos, Primavera do Leste, Rio Branco, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, São Félix do Araguaia, São José do Rio Claro, São José dos Quatro Marcos, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.

O salário inicial para agente penitenciário é de R$ 2.640,09, para 40 horas semanais.

Outro Lado – A reportagem do VG Notícias entrou em contato com assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT) e com o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), para falar sobre a denúncia. Ambas as instituições ficaram de enviar nota se posicionando sobre o fato, porém, até o fechamento da matéria não houve retorno.