Maurício Barbant Botelho se reúne com Pedro Taques para tratar do cenário fiscal de MT

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), se reuniu nesta terça-feira (21.02) com o governador Pedro Taques (PSDB) e equipe econômica do Executivo para apresentação do cenário fiscal atual de Mato Grosso.

“Hoje, Mato Grosso tem um déficit orçamentário de R$ 1,9 bilhão por ano e temos que encontrar uma saída. O governador está pedindo apoio de todos os Poderes para que ajudem o Estado sair deste momento difícil em que as despesas estão aumentando mais do que as receitas”, declarou Botelho.

De acordo com Botelho, as principais propostas apresentadas pelo governo serão discutidas com a equipe técnica da Assembleia Legislativa. “E, posteriormente, uma discussão ampla com todos os deputados para apresentarmos algumas sugestões”, afirmou o presidente do Parlamento Estadual.

Na ocasião, os chefes dos poderes, Executivo e Legislativo, também discutiram a questão do repasse dos duodécimos atrasados, no qual o governador fez uma proposta para pagamento em 2018.

“Vamos discutir e fazer uma contraproposta em busca de um entendimento. Pretendo reunir com os chefes de Poderes para fazermos uma proposta em conjunto. Estou tentando marcar para quinta-feira (23.02), mas o governador ainda não conversou com alguns Poderes.”

A previsão era o governo pagar os repasses dos duodécimos atrasados, referentes aos anos de 2015 e 2016, a partir de abril deste ano. “Somente a dívida com os Poderes é em torno de R$ 500 milhões”, destacou Botelho.

A rodada de conversas tem sido feita pelo governador com os representantes dos Poderes em busca de políticas de ajustes fiscais para os próximos dois anos no Estado. Além de encontrar uma saída para pagamento do salário dos servidores dentro do mês, tendo em vista que houve a necessidade, nos últimos meses, de realizar o pagamento no dia 10 do mês seguinte, último dia do prazo legal previsto.

O governador já conversou com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos, e deverá nos próximos dias se reunir com os demais chefes de Poderes.

"Precisamos seguir juntos para tirar Mato Grosso dessa situação de desequilíbrio no fluxo de caixa. Somente juntos poderemos chegar a uma solução que garanta novos investimentos em saúde, em educação, em segurança. É o que a população espera de nós, que somos servidores públicos”, concluiu o governador. (Com assessoria).