Reprodução

A Prefeitura de Várzea Grande, gestão Lucimar Campos (DEM), concluiu a Tomada de Contas Especial que apurou irregularidades na execução de oito obras de Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Várzea Grande, iniciadas na gestão do ex-prefeito Walace Guimarães (PMDB).

Segundo consta na Tomada de Contas, iniciada em 2015, os contratos 37, 38 e 43/2014, celebrados, respectivamente, com as empresas “Porto Seguro Comércio de Informática, Papelaria e Terraplanagem LTDA”, “Faria Construção Civil e Consultoria LTDA” e “Santa Eunice Construção Civil LTDA”, continham irregularidades. As empresas teriam recebido pelas obras, mas as entregaram inacabadas.

Além das irregularidades nas obras, a Tomada de Contas apurou o prejuízo causado ao erário e a responsabilidade dos demais responsáveis e gestores à época. Foi constatado ainda, irregularidades nos procedimentos licitatórios das obras.

No entanto, ao invés de encaminhar o relatório com a auditoria das obras diretamente para o Tribunal de Contas da União, o município remeteu para o Tribunal de Contas do Estado.

Tendo em vista que as obras foram financiadas com recursos federais, advindos do Ministério da Saúde, o TCE não reconheceu da Tomada de Contas e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União para as devidas providências.

“Pelo exposto, em consonância com a informação da SECEX desta Relatoria, com o parecer ministerial 5568/2016 e com fundamento no artigo 90, §6º da RITCE, que confere a competência residual ao relator para proferir julgamento singular, não conheço a presente Tomada de Contas Especial em razão da incompetência desse Tribunal pelos motivos já expostos acima, e determino a remessa dos autos à SECEX Mato Grosso do Tribunal de Contas da União para providências que julgar necessárias no tocante às supostas irregularidades no procedimento licitatório da Concorrência Pública 001/2015/SECID” diz decisão.

Vale destacar, que logo quando assumiu o comando da Prefeitura de Várzea Grande, a prefeita Lucimar, após constatar que os contratos efetuados com as empresas executoras dos serviços estavam vencidos desde abril de 2015, determinou a suspensão do andamento de 15 obras de Unidades de Saúde no município.

Entenda – A Tomada de Conta Especial foi instaurada para investigar os contratos firmados entre as construtoras Porto Seguro Comércio de Informática, Papelaria e Terraplanagem Ltda; e Santa Eunice Construção Civil Ltda.

Um dos contratos investigados trata-se do 037/2014, firmado entre o município e a empresa Porto Seguro, de propriedade de Selmo de Oliveira Souza, no valor de R$ 2.191.348,95 milhões.

A assinatura do contrato ocorreu em 16 de abril de 2014 com prazo de encerramento em 31 de dezembro de 2015, a empresa se comprometia a fornecer material e mão de obra necessária para executar a construção das Unidades Básicas de Saúde localizadas no Residencial Aurília Curvo (bairro Cristo Rei), Cohab Santa Izabel, Residencial 8 de Março, e Cohab Cabo Michel.

Já o outro contrato investigado é 43/2013, firmado entre a Prefeitura e a Empresa Santa Eunice Construção Civil Ltda, no valor de R$ 1.503.740,00 milhão, para construção do PSF do Santa Izabel, PSF Noize Curvo, PSF 24 de dezembro e do PSF Ouro Verde. A assinatura do contrato ocorreu em 28 de maio de 2013 com prazo de encerramento em 28 de março de 2014.

Segundo levantamento, o valor total pago às empresas é de R$ 2.748.686,00, distribuído da seguinte forma: Porto Seguro (R$ 1.157.000,00), e Santa Eunice (R$ 1.271.000,00).

Devolução – Em junho do ano passado, o município determinou que as construtoras Santa Eunice e a Porto Seguro, e uma ex-servidora da Secretaria Municipal de Saúde, devolvessem mais R$ 331 mil aos cofres do município, decorrente de pagamentos recebidos indevidamente referente a construções das Unidades Básicas de Saúde (UBS) na cidade.

A ex-servidora do setor administrativo da Saúde, Carolina Luiza Ribeiro, teria que devolver R$ 165.833,74 mil corrigidos monetariamente, decorrente dos pagamentos indevidos recebido nas medições/Notas Fiscais referentes às construções das UBS.

A Construtora Santa Eunice Construção Civil Ltda, foi condenada a restituir a quantia de R$ 148.276,04 mil, corrigida monetariamente, decorrente dos pagamentos indevidos. Já a Porto Seguro Comércio de Informática, Papelaria e Terraplanagem Ltda, condenada a devolver a importância de R$ 17.557,70 mil corrigidos monetariamente.