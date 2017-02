Reprodução vereador Ademar Jajah (PSDB)

O juiz eleitoral Carlos José Rondon Luz designou para segunda-feira (06.01) a audiência que irá ouvir o vereador por Várzea Grande Ademar Jajah e seu irmão, deputado estadual Jajah Neves – ambos do PSDB, por suposto crime eleitoral.

A audiência estava marcada para às 14 horas desta sexta-feira (03.02) na Sala de Audiência da Vara Especializada da Infância e Juventude no Fórum da Comarca de Várzea Grande, mas, foi adiada para segunda (06) porque o promotor eleitoral Luciano Freiria de Oliveira está de licença compensatória.

Conforme o Ministério Público, o promotor está desde quarta-feira (01.02) afastado das funções com previsão de retorno na segunda.

O Ministério Público Federal (MPF) poderia designar outro promotor para acompanhar o depoimento, porém, o órgão preferiu aguardar o retorno de Freiria, para o juiz eleitoral colher o depoimento dos irmãos Jajah.

Os tucanos serão ouvidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelo primeiro suplente do PSDB, Joaquim Antunes de Souza. O suplente acusa Ademar Jajah de ter cometido suposta fraude eleitoral nas eleições de 2016, e ter utilizado indevidamente dos veículos ou meios de comunicação social para fazer campanha eleitoral.

Conforme Joaquim Antunes alega nos autos, Ademar Jajah aproveitou da popularidade de seu irmão (Jajah Neves) para tentar se promover e enganar os eleitores várzea-grandenses.

Segundo a denúncia, Ademar Jajah teria induzido os eleitores ao erro, ao derramar “santinhos” às vésperas das eleições de 2016 em locais de votação do município, com foto de seu irmão, apresentador e deputado Jajah Neves. Além disso, teria usado cor da camisa e número iguais ao de seu irmão na campanha de 2014 – quando Jajah Neves ficou com a primeira suplência de deputado estadual. O sobrenome “fictício” Jajah também teria sido inserido propositalmente para confundir o eleitorado.

A AIJE foi acatada em novembro de 2016, pela juíza da 20ª Zona Eleitoral Ester Belém. Na ocasião, a magistrada destacou que “tendo por objeto, em tese, a utilização indevida dos veículos ou meios de comunicação social, entendo que foram carreados elementos suficientes para abertura do procedimento investigatório, e, portanto, recebo a petição inicial”.