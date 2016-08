Reprodução

A Câmara de Vereadores de Várzea Grande teve as contas anuais, exercício de 2015, sob gestão do presidente Jânio Calistro (PSD), julgadas regulares pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). A decisão unanime do TCE, pela aprovação das contas, acompanhou o parecer do Ministério Público de Contas (MPC).

A aprovação das contas pelo TCE ocorreu após o Legislativo Várzea-Grandense ter sido reprovado pelo órgão por três anos consecutivos: 2012 - gestão do vereador Maninho de Barros, e 2013 e 2014 – gestão do vereador Waldir Bento (PMDB).

Em julgamento desta terça-feira (30.08), das contas de 2015, o relator do processo, conselheiro substituto João Batista Camargo, destacou que foram constatadas 12 irregularidades todas de natureza grave, após análise, a equipe técnica do TCE converteu duas irregularidades em determinações, mantendo apenas oito irregularidades.

Dentre as irregularidades constam erros na forma de pagamento de fornecedores e erros em licitações. Por contas das irregularidades, Jânio Calistro foi multado em R$ 3.080,40; a procuradora do Legislativo, advogada Lúcia Pereira dos Santos em R$ 770,10; a pregoeira da Câmara, Suelen Cristina Alves de Moraes em R$ 2.310,30; o diretor financeiro Geziel Lima Rodrigues e o gerente de patrimônio Cláudio Marinho Correa, ambos em R$ 770,10. O TCE emitiu determinações a serem cumpridas e evitar reincidência.