VG Notícias/Reprodução Após sete dias preso, ex-presidente da OAB é solto e entrega apartamento como fiança

O oficial de Justiça de Cuiabá, Leôncio Francisco Miranda da Silva, cumpriu, por volta das 20 horas, alvará de soltura do ex-secretário de Estado de Administração e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB/MT), Francisco Faiad. Ele foi preso na quinta fase da operação Sodoma, no último dia 14. Faiad estava cumprindo prisão em uma unidade do Corpo de Bombeiros, na Capital depois de ter sido transferido do Centro de Custódia (CCC). A homologação do habeas corpus foi feito pela juíza titular da Sétima Vara Criminal, Selma Rosane Santos Arruda.

O habeas corpus de Faiad foi concedido no início da noite dessa segunda-feira (20.02), pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Pedro Sakamoto.

O magistrado concedeu liberdade ao ex-secretário e arbitrou fiança de R$ 192 mil e impôs algumas restrições. O ex-secretário ofereceu em garantia pelo valor da fiança um apartamento Condomínio Solar das Flores, em Cuiabá, no bairro Monte Líbano, avaliado em R$ 250 mil.

Segundo o Ministério Público, Francisco Anis Faiad, entre setembro e novembro de 2013, desviou R$ 916. 875,00, dinheiro que segundo o órgão ministerial foi destinado a formação de CAIXA 2 da futura campanha eleitoral do grupo político de Silval Barbosa no ano de 2014, quando Faiad concorreu ao cargo de deputado Estadual, alcançando a posição de suplente.

“Trata-se de fato concretamente grave. Os crimes praticados pelo investigado Francisco Anis Faiad no interesse da organização criminosa impõem a decretação de sua segregação cautelar, à vista de sua evidenciada periculosidade, tudo como meio de garantir a manutenção da ordem pública” cita a juíza em sua decisão.