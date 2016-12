VG Notícias

A Câmara Municipal de Várzea Grande realiza nesta quinta-feira (22.11) o pagamento do 13º salário dos servidores públicos do legislativo. A informação é da diretora-geral da Casa Leis, advogada Marcelle Ramires.

Em entrevista ao VG Notícias, Ramires disse que o presidente da Casa de Leis, Jânio Calistro (PSD) está cumprindo a liminar do juiz da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, Alexandre Elias Filho, que na última terça-feira (20.12), determinou anulação de todos os 58 atos de exonerações de servidores comissionados, como também o pagamento do 13º salário de todos servidores do Legislativo em 24 horas.

“O setor financeiro já enviou a Caixa Econômica Federal todo o processo referente ao 13º salário de todos servidores, e até o final da tarde acreditamos que o dinheiro já estará na conta do servidor”, disse Marcelle.

Vale lembrar que o primeiro-secretário da Mesa Diretora do Legislativo, vereador Pedro Paulo Tolares – popular Pedrinho (DEM) -, cancelou no início da semana junto à Caixa Econômica a senha de acesso à conta bancária da Câmara Municipal, inviabilizando assim qualquer movimentação financeira.

A atitude ocorreu porque o parlamentar não concordou com a exoneração de 58 servidores comissionados do legislativo. Diante disso, ele em conjunto com outros 14 vereadores ingressou com o pedido liminar na justiça solicitando a anulação das exonerações e o pagamento do 13º salário de todos servidores.