A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realiza sessão especial, na próxima quinta-feira (9), às 19h, no Plenário das Deliberações Renê Barbour, pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

Requerida pelo presidente da Casa de Leis, Eduardo Botelho (PSB), e pela deputada Janaína Riva (PMDB), a solenidade homenageará lideranças femininas com a entrega de moções de aplausos. “As homenageadas são mulheres de destaque e que abrilhantam o mundo com força e garra pela sua feminilidade, determinação, luta e por tornar Mato Grosso um estado melhor”, justifica Botelho.

Ainda em comemoração à data, a Sala da Mulher vai oferecer no dia 8 de março, às 9h30, um café da manhã especial às servidoras da Assembleia Legislativa, no saguão do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros.

DATA - O Dia Internacional da Mulher surgiu na virada do século XX, no contexto da Segunda Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial, quando ocorre a incorporação da mão de obra feminina, em massa, na indústria.