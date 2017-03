Reprodução Facebook

O senador e ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP) garantiu em entrevista a revista Veja, que circulou neste fim de semana, que acompanha com tranquilidade as operações e investigações sobre a época em que foi governador de Mato Grosso, de 2003 a 2010.

“Passei oito anos no governo de Mato Grosso e reconhecidamente alguns problemas aconteceram nesse período. Não diretamente no governo, mas em paralelo ao governo, na área política. Há varias operações policiais e investigações no estado sobre o período que fui governador e sobre o período seguinte.Estou acompanhando com tranquilidade esse processo”, contou.

Questionado sobre o constrangimento em dividir o ministério com tantos investigados na operação Lava-Jato, Maggi afirmou que cada um terá que responder por seus atos.

“Não é questão de constrangimento. Tenho acompanhado as notícias da operação, mas não converso sobre isso com os colegas. A citação na delação premiada de criminosos é apenas um passo do processo. Daqui para frente, é preciso ver o que efetivamente vai acontecer. Cada um vai ter que responder pelos seus atos”.

Sobre aceitar ser ministro, mesmo sendo um dos homens mais ricos do país e integrar a lista da Forbes, Blairo responde que foi para trabalhar e corrigir algumas coisas.

“Aceitei a posição de ministro para trabalhar e corrigir coisas que eu, como agricultor e empresário, sentia que poderiam ser diferentes na condução do ministério. Desde que virei ministro, tenho estimulado o livre mercado, a expansão de fronteiras comerciais, a redução da presença do Estado no setor produtivo. Posso ter o título de bilionário, mas meus proventos são limitados. Não é um negócio de que posso dispor para comprar um iate, fazer tudo que eu quero”. (Com Veja).