O universitário, David Samer Campos Carvalho, 22 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na noite dessa terça-feira (08.03), por envolvimento no comércio ilegal de munições em Várzea Grande.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é estudante do curso de engenharia de uma faculdade de Várzea Grande, e também estava com ordem de prisão expedida por roubo.

As diligências que resultaram na prisão do universitário iniciaram após a equipe da Derf-VG receber uma denúncia de que o suspeito estava comercializando munições de uso restrito. Com base nas informações, os policiais foram até um posto de combustível, onde flagraram o suspeito em posse de um carregador com 11 munições calibre.40.

O universitário foi conduzido a Derf-VG, onde foi checado que ele estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Após ser interrogado, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de comércio ilegal de munições, além de ter a ordem de prisão devidamente cumprida.