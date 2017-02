Redação VG Notícias com PJC/MT

Em investigações para apurar as circunstâncias do roubo contra uma mulher de 45 anos, policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Várzea Grande identificaram os autores do crime e realizaram a prisão de três suspeitos de receptação e tráfico de drogas, na terça-feira (21).

O roubo aconteceu no bairro Cohab Canelas, em Várzea Grande, na segunda-feira (20.02), quando dois criminosos se utilizaram de um veículo Celta preto e abordaram a vítima na frente de sua residência com um facão em mãos vindo a subtrair a bolsa da mulher. O vídeo da abordagem dos suspeitos circulou em alguns grupos nas redes sociais.

Desde a manhã da data do crime, equipes da unidade especializada realizaram diversas diligências para investigar o roubo. Na terça-feira (21.02) os investigadores conseguiram localizar os atuais proprietários do veículo e, a partir daí, elucidar o delito.

Restou apurado que automóvel usado no crime foi roubado no dia 14 de fevereiro, ocasião em que uma dupla invadiu uma residência, vindo a subtrair o carro e diversos objetos do local.

As investigações apontaram que Natalino Gonçalo da Silva, conhecido como Netão, traficante da região, teria trocado o veículo por drogas e parte em dinheiro.

Ao perceber a movimentação policial, Natalino tentou esconder drogas e balança de precisão no telhado. Mas ao entrar na residência, a equipe policial conseguiu localizar duas porções grandes de substância análoga à pasta base.

Questionado sobre o veículo, o suspeito disse ter vendido o veículo para Marino de Moraes. Localizado, Marino informou que já teria revendido o veículo para Vanderlei Ribeiro Jurumeira.

Tanto Marino quanto Vanderlei afirmaram que o veículo não apresentava restrição de roubo ou furto quando realizaram as compras. De acordo com delegado da Polícia Civil Eduardo Rizzotto realmente não existia restrição ao veículo, em razão da vítima ainda não ter registrado o boletim de ocorrências.

Autor do roubo - Durante as diligências, a equipe também identificou os dois criminosos que praticaram o roubo à mulher na segunda-feira (20.02). Ambos já estão qualificados. A investigação prossegue para capturá-los”, explica o delegado.

Encaminhado à delegacia foi realizado Auto de Prisão em flagrante por tráfico de drogas e receptação contra Natalino Gonçalo da Silva.

Contra Marino de Moraes e Vanderlei Ribeiro Jurumeira foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por receptação culposa, tendo em vista a desproporção entre o valor do produto e o preço cobrado.