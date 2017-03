Três homens foram detidos nessa terça-feira (14.03) nos bairros Figueirinha e Mapim, em Várzea Grande, com fardas do Exército Brasileiro e do Corpo de Bombeiros, coletes a prova de bala, porções de maconha, placas de veículos, munições e diversos aparelhos eletrônicos.

De acordo com a Polícia Militar, policiais realizava rondas pela avenida Ulisses Pompeu, região do Zero Km, quando receberam informação que um veículo, modelo Gol, com queixa de roubo, tinha acabado de passar pela Ponte Nova sentido Várzea Grande.

Segundo a PM, a guarnição interceptou o carro e realizou a abordagem dos passageiros. No carro, estavam Mauricio Thiago Mogenio, 21 anos, Carlos Pereira de Oliveira, 39 anos, e um adolescente de 16 anos.

Conforme a Polícia, na checagem do veículo foi confirmada a suspeita de roubo. Aos policiais, os suspeitos disseram que tinham adquirido o carro com um homem identificado como ‘J’, morador do bairro Mapim.

Os policiais foram até casa do trio, e encontraram na residência de Mauricio dois coletes balísticos, duas fardas do Corpo de Bombeiros e uma do Exército Brasileiro, além de duas porções de maconha, acido bórico (substância usada para o refino da droga), jóias, balança de precisão, quatro placas de carro, cinco munições calibre 9 mm e vários aparelhos eletrônicos.

Em outra residência, foram encontrados mais acido bórico, uma balança de precisão e um documento de identificação do sistema penitenciário.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Várzea Grande.