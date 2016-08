4° BPM

Três amigos foram presos com um simulacro de arma de fogo na última sexta-feira (26.08) no bar do chuvas no bairro Água Limpa, em Várzea Grande.

De acordo com policiais do 4° BPM, por volta das 22h, receberam a informação sobre a atitude suspeita do trio.

Joelson da Costa, 41 anos, Paulo Henrique Amorim, 28, e Roniel Costa, 20, foram presos com um simulacro de pistola Glock e encaminhados a Central de Flagrantes.