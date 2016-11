PM/MT

Uma ação do setor de inteligência da Polícia Militar de Barra do Garças resultou na prisão de três pessoas e apreensão de aproximadamente dez quilos de maconha. A ação ocorreu por volta das 04h desta terça-feira (22.11), na cidade de Aragarças (GO), vizinha à Barra do Garças.

De acordo com a PM, a unidade teria recebido informações de que uma mulher estaria em um ônibus que seguia da cidade de Goiânia (GO), com destino à rodoviária de Aragarças, e de que um veículo Uno seguiria de Barra do Garças para dar apoio ao transporte da droga.

Com base nas informações, os policiais realizaram diligências até o local, onde prenderam em flagrante, Thais Divina de Paula Silva, de 21 anos, que transportava o entorpecente em sua mala.

Na sequência, os policiais conseguiram abordar um veículo suspeito. Em seu interior havia dois homens, Jefferson de Lima Novaes, de 21 anos e Jhonatan Mendes Rios, também de 21. Ao serem abordados, ambos teriam dito aos policiais que receberiam a droga na rodoviária de Aragarças.

Diante do fato, os três foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil de Mato Grosso, juntamente com a droga, para as demais providências cabíveis.