Três pessoas envolvidas em crimes de roubo e receptação em Pontes e Lacerda (a 448 km de Cuiabá) foram detidas nessa quinta-feira (01.09), durante investigações da Polícia Judiciária Civil. A ação identificou L. F. M. e C. H. O. R., o “Coquinho”, como autores de roubos no município. O terceiro suspeito, W. V. I., foi atuado em flagrante pelo crime de receptação.

A prisão dos suspeitos aconteceu durante investigações de um roubo ocorrido na madrugada de 25 de agosto. Na ocasião, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima, próximo a uma praça da cidade e subtraíram um aparelho celular.

Durante as diligências, policiais conseguiram identificar L. como o condutor da motocicleta e C. como a pessoa que estava na garupa do veículo e que portava a arma de fogo. Após serem detidos, os suspeitos confessaram o crime e disseram que conseguiram a arma com um menor de idade, porém a arma era de simulacro.

Em checagem da motocicleta utilizada no roubo, foi verificado que o veículo foi furtado dias antes do crime. Diante da constatação, L. confessou a autoria do furto da motocicleta.

Questionados sobre o celular roubado da vítima, o suspeito disse que entregou para W., e que receberia depois R$ 150 em dinheiro pelo aparelho. Policiais foram até a casa do receptador, onde conseguiram recuperar o celular da vítima e realizaram a detenção do suspeito.