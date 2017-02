Redação VG Notícias com PJC/MT

PJC DERRFVA prende três por receptação e comércio de peças de veículos roubados em VG

Três pessoas foram autuadas em flagrante por receptação qualificada de peças de veículos roubados e desmanchados. O flagrante foi efetuado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), no bairro Figueirinha, em Várzea Grande, na tarde desta quinta-feira (02.02).

O local é a loja de peças usadas, denominada Reuse Peças, de propriedade de Hernandes Sousa Simão, 29 anos, que é reincidente na mesma prática criminosa, de comércio de peças de veículos roubados ou furtados. Junto com ele, dois funcionários também foram presos.

De acordo com os investigadores, na loja que mantém também um ferro-velho, foram encontrados um Fiat Uno e um Gol, ambos com registros de roubo, desmanchados e cortados. “Eles cortam, apagam as numerações de identificação veicular e isso dificulta o trabalho de identificação da polícia para descobrir o verdadeiro carro”, explicou o investigador Túlio de Jesus.

Os três irão responder por crime de receptação qualificada, por se tratar de estabelecimento comercial, com pena de reclusão de 3 a 8 anos. “Como ultrapassa os quatro anos, não podemos arbitrar fiança. Serão autuados e encaminhados a Cadeia Pública de Várzea Grande”, disse o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira.