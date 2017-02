Três pessoas foram presas nessa quarta-feira (22.02) tentando aplicar golpes de aproximadamente R$ 42 mil contra o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O fato ocorreu na cidade de Barra do Garças (a 509 km de Cuiabá).

Os suspeitos, uma mulher e dois homens, procedentes de Uberlândia-MG, tentavam realizar saques no Banco Bradesco, logo após realizarem solicitação de benefício junto à agência do INSS em Barra do Garças.

A autuada L.A.S., 27 anos, deu entrada na documentação alegando que esposo teria ficado preso desde 2014 no sistema prisional de Goiás sem receber o auxílio reclusão.

Com a guia da solicitação em mãos, a mulher em companhia de S.R.S., 36 anos, e I.F., 26 anos se encaminharam até a unidade bancária para tentar efetuar o saque.

De acordo com o instituto, todo procedimento para conseguir o auxílio reclusão foi feito na cidade de Barra do Garças, e, após averiguação pela chefia do INSS restou constado que a informação carcerária apresentada pela suspeita evidenciava falsidade.

Aos policiais a suspeita confessou ter sido procurada por um advogado, C.R., na cidade de Uberlândia, que entregou toda documentação para fazer o procedimento e conseguir o auxilio reclusão, no entanto a documentação era falsa.

Os suspeitos receberam a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) para realizar o golpe, acrescentando que o montante dos R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) seria entregue ao advogado do triângulo mineiro.

Todos os detidos serão encaminhados para Polícia Federal por se tratar de um crime contra instituição do Governo Federal.