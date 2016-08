Reprodução

Três dentistas do Centro Odontológico do Povo, na avenida Couto Magalhães, foram indiciados por homicídio culposo pela morte da paciente Jucilene de França, 31 anos, em julho de 2015.

A dentista responsável pela extração dentária, Cristiane Rossi Gentelin, a responsável técnica pela clínica, Manuella Driessen Rodrigues Carvalho da Costa e Fernando Helou da Costa, proprietário da clínica foram indiciados.

O laudo de necropsia da vítima atestou morte por “choque séptico consequente à infecção grave (Angina de Ludwig) após procedimento odontológico (extração dentária)”.

“Em meu entendimento, Cristiane foi negligente ao deixar de prescrever antibiótico quando da extração. Ela só o fez quando a paciente retornou com inchaço e dores no local”, explica o delegado de polícia Eduardo Rizzotto de Carvalho, que coordenou as investigações junto à 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande.

Além disso, “tanto Cristiane quanto os responsáveis pela clínica, Manuella e Fernando, foram imprudentes ao colocarem em funcionamento e atenderem pacientes numa clínica em que a vigilância sanitária atestou que não atende as normas de higiene e segurança, ou seja, não está apta a funcionar. Acrescente-se a isso, que a clínica sequer possuía alvará da vigilância sanitária”.

Segundo a Polícia Civil, o relatório do inquérito civil será encaminhado nesta segunda-feira (29.08) ao Judiciário.