Uma travesti de 21 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa na sexta-feira (23.12) acusada de tentar extorquir um cliente em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, um rapaz de 26 anos acionou a polícia informando que um travesti estaria o extorquindo. Ele contou que o travesti pediu uma quantia em dinheiro se não contaria a sua família todos os encontros sexuais deles, e que tinha fotos que comprovavam os programas.

A vítima marcou um encontro com a acusada no bairro Construmat, e no local ele repassou R$ 150,00. Após receber o dinheiro, policiais prenderam a travesti em flagrante.

A travesti foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil.