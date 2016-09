9° BPM

Hermes Rondon Centurion, 34 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (1°) traficando pasta base em um bar no bairro Tijucal, em Cuiabá.

De acordo com policiais do 9° BPM, na residência do suspeito, no mesmo bairro, foram apreendidas 48 porções enterradas no quintal.

Aos policiais, Hermes confessou que na residência de sua mãe teria mais drogas. No local, os PMs encontraram uma porção grande de pasta base, sacolas recortadas e demais materiais para misturar a droga.

O suspeito tem um mandado de prisão de oito anos expedido em fevereiro de 2013 pelo crime de homicídio.

Hermes foi preso e encaminhado a Central de Flagrantes de Cuiabá.