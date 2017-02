Glenio Paula dos Santos, 30 anos, foi preso em flagrante com porções de entorpecente e duas armas na cidade de Alto Taquari (a 479 km de Cuiabá), nesta quinta-feira (23.02).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações identificaram um local com denúncias de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo no município. Após representação do delegado da Polícia Civil, João Ferreira Borges Filho, o Judiciário deferiu o mandado de busca e apreensão.

A ordem judicial foi cumprida na manhã desta quinta-feira no bairro Treze Pontos. No endereço do suspeito foram localizadas porções de substância análoga à maconha, uma espingarda calibre 20, um revólver calibre 22 e dezenas de munições intactas.

O suspeito foi preso e autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas.

O investigado possui passagem criminal pelo delito de roubo qualificado, praticado na cidade de Alto Garças (357 km ao Sul).

Preso em flagrante, Glenio foi conduzido à Delegacia de Polícia de Alto Garças e se encontra à disposição da Justiça.