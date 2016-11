Quase 100 quilos de maconha são apreendidos e Josuel de Souza, 38 anos, supostamente o “dono” da droga é preso. Ele já estava sendo procurado pela Justiça e responde processos por assaltos e tinha mandado de prisão em aberto. A prisão e apreensão da droga foram feitas por Policiais do Batalhão Rotam (Ronda Ostensiva Tático Móvel), na noite dessa sexta-feira (25.11), em Cuiabá.

A droga estava dividida em 142 tabletes e armazenada em locais distintos na região do Coxipó. A primeira carga, 119 tabletes, foi apreendida em uma casa no Residencial Santa Terezinha. Já a outra parte, 23 pacotes, ele escondia em seu quarto, na comunidade São Gonçalo Beira Rio, na residência onde morava e onde também funciona um restaurante e peixaria.

No local, os policiais apreenderam ainda uma balança de precisão e R$ 4 mil em dinheiro. O acusado contou que trabalhava como garçom e morava lá junto com um irmão. Foi o irmão dele que permitiu que a polícia vistoriasse o quarto.

Josuel vinha sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da PM-MT. Na primeira abordagem, ocorrida no bairro Coophema, os policias fizeram a revista pessoal e veicular, porém, não identificaram nada de ilícito, mas a checagem junto ao Sistema BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão) apontou a prisão em aberto por roubos.

Chamou a atenção dos policiais mensagens de cobrança de entrega de droga dirigidas a ele via celular, pelo aplicativo WhatsApp. O acusado e a droga foram entregues na Central de Flagrantes da Polícia Judiciária Civil, no bairro Planalto. (Com Gcom).