Montagem VG Notícias

A Polícia Militar divulgou as identidades dos quatro suspeitos que foram presos acusados de participarem da tentativa de assalto que resultou na morte do sargento aposentado da Polícia Militar, Carlos Venério da Silva, 60 anos, nessa terça (28.02), no bairro São Matheus, em Várzea Grande.

Os suspeitos teriam tentando furtar a caminhonete do policial em uma sorveteria no bairro São Matheus, porém, o militar reagiu e acabou sendo baleado na cabeça.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição da Força Tática recebeu informação do serviço de inteligência do Comando Regional II sobre o paradeiro dos envolvidos e começou a fazer buscas pelo bairro São Matheus.

Conforme a PM, Lenilson Ferreira Campos, 22 anos, que teria fugido do local do crime em um veículo modelo Gol branco, foi detido em frente a sua residência. Foram feitas verificações junto ao sistema de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas (sendo que o suspeito utiliza o equipamento), o qual afirmou que o jovem esteve no local e horário do crime.

Durante a abordagem policial, Lenilson relatou sobre a participação dos suspeitos Odenir Araújo de Almeida e Joselino Brito de Souza, 27 anos.

A Polícia realizou novas diligências no bairro conseguindo localizar Odenir e Joselino (ambos utilizam tornozeleiras eletrônicas). O sistema de monitoramento dos equipamentos também apontou que os suspeitos também estiveram na sorveteria no horário do crime.

De acordo com a Polícia, Lenilson apontou ainda que veículo Gol, utilizado para dar fuga aos criminosos, tinha sido emprestado por Nayton Pereira Gasquer. O suspeito foi detido na sua casa, localizado na rua 8 do bairro São Mateus.

Ainda segundo a PM, através de foto uma testemunha reconheceu o suspeito Lenilson como um dos participantes do homicídio.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados a Central de Flagrantes de Várzea Grande.

Com eles foram apreendidos, um aparelho celular, um carregador portátil, o veículo Gol, R$ 625,00, e quatro correntes de cor dourada.