Redação VG Noticias com PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil realizou a prisão de dois criminosos com históricos criminais de homicídios na cidade de Nova Mutum (264 km ao Norte).

A ação aconteceu na sexta-feira (24.02) e seu deu em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, em desfavor de Erick Cassiano Nogueira, conhecido como Mago, 18, e Willian Lucio, o “Lambu”, 20.

As investigações apontaram que Erick em conjunto com seu primo Willian são suspeitos da autoria de vários homicídios cometidos no município.

Restou apurado também que Erick exerce atividade criminosa de liderança no tráfico de drogas em Nova Mutum, além de ser suspeito de integrar organização criminosa com ramificações em unidades prisionais.

Na residência dos suspeitos foram apreendidos uma arma de fogo (calibre 357), munição de calibre 38, eletrônicos como vídeo game, aparelhos celulares e relógios,cuja procedência ainda está sendo apurada,

A prisão dos suspeitos aconteceu no bairro Residencial dos Buritis e foi realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) com apoio da Gerência de Investigações Gerais (GIG) da Regional de Nova Mutum.