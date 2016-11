A delegada plantonista, Nubya Beatriz Gomes dos Reis, pediu a prisão preventiva do homem suspeito de estuprar três mulheres, na região central de Cuiabá, nesta semana. O suspeito foi apresentado, na manhã de terça-feira (22), pela Polícia Militar, por tentativa de roubo e lesão corporal praticada contra uma mulher, no bairro Araés.

Ao ser preso, o suspeito deu o nome de Wellington dos Santos Alves, 25 anos. Mas o nome informado pertence ao primo dele. Sua verdadeira identidade é Duílio da Silva Santos, que foi confirmada por meio das digitais colhidas pelo Instituto de Identificação da Perícia Oficial e Identificação Técnica.

Conforme a vítima, o suspeito tinha tentado roubar sua bolsa, usando de violência. Ela começou a gritar e populares a socorreram fazendo também a imobilização do ladrão.

A mulher estava com a roupa rasgada e poderia ser a quarta vítima do suspeito, conforme a delegada, que na segunda-feira (21), atendeu no plantão duas outras mulheres, vítimas de estupros sofridos na região dos bairros Baú e Araés.

No plantão foram realizados todos os procedimentos emergenciais como depoimento das vítimas e encaminhamento para exame de corpo delito e ainda, diante das características repassadas, a delegada encaminhou as vítimas para confecção de retrato falado, junto ao investigador Auri Vieira Nascimento, na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). Também foram mobilizadas outras unidades para identificação do suspeito.

Nesta terça-feira, novamente no plantão, a Polícia Militar chegou com o preso que batia com as informações das vítimas anteriores, que foram chamadas na Delegacia e procederam com o reconhecimento do estuprador.

A delegada informou ainda que a terceira vítima não foi ouvida, em razão de estar hospitalizada.

Os procedimentos serão encaminhados a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (DDM) que irá finalizar as investigações referentes aos estupros.