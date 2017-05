4° BPM

Sete dias após sair do presídio do Capão Grande, o reeducando Charly Alexandre, 28 anos, foi preso juntamente com três suspeitos de tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (17.05) no bairro Figueirinha, em Várzea Grande.

Conforme policiais do 4° BPM, uma caixa com 4 kg de maconha foi encontrada embaixo de uma cama na residência que funciona como boca de fumo. Além da droga, policias apreenderam dois pratos com resíduos de maconha, uma faca, tesoura, um rolo de papel e diversos documentos pessoais de vítimas de roubo.

Iraci Alves, 40 anos, Wender Silva Campos, 32 e Ricardo Martins, 37, e Charly foram presos e conduzidos a Central de Flagrantes. Todos possuem passagens criminais.