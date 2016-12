Letícia Palu

A servidora pública, Letícia Palu, foi presa nessa segunda-feira (26.12) ao tentar entrar com celulares, chips e carregadores na Penitenciária Central do Estado.

De acordo com informações do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindspen-MT), a servidora que trabalha na unidade prisional, estava sendo monitorada pelos agentes penitenciários devido a suspeita dela estar levado aparelhos celulares a integrantes do Comando Vermelho.

O Sindicato contou que foram encontrados com Letícia, seis smartphones, além de chips de operadoras e carregadores.

Diante da suspeita, a Polícia Civil foi até a casa da servidora sendo encontrados no local outros smartphones que possível seriam levados para dentro do presídio.

A servidora foi detida em flagrante e levada a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).