Na contramão e sem habilitação, o jovem Filipe Araújo Luiz, 19 anos, bate de frente a moto Honda/CG 150 Titan KS que conduzia no veículo AGILE LT, na avenida Couto Magalhães e morre no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz conduzia a moto e não respeitou a sinalização e colidiu de frente com um veículo AGILE LT, placa NJG-8081, conduzido por Maria Izabel da Silva Ramos, 50 anos. O acidente ocorreu no início da madrugada deste sábado (26.11), próximo ao Banco Bradesco, na avenida Couto Magalhães .

Conforme o boletim de ocorrência, o jovem vinha pela rua Miguel Leite, sentido bairro/centro, na contramão, momento em que fez o cruzamento na avenida Couto Magalhães, foi atingido de frente pelo veículo que vinha sentido centro/bairro. O jovem não era habilitado e trafegava, indevidamente, com a moto de propriedade de Ronildo Rodrigues Fernandes, 46 anos.

Ainda conforme a Polícia Militar, o cruzamento da avenida é sinalizado e estava aberto para o veículo de passeio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou, no local, o óbito do motociclista.