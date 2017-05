2º Comando Regional Dos seis presos, dois são menores

O 2º Comando Regional da Polícia Militar prenderam seis pessoas nessa terça-feira (16.05) por tentativa de roubo ao mercado Matos, no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande.

Segundo o Boletim de Ocorrência, quando a guarnição da PM, chegou no local, populares que reagiram ao assalto já haviam detido os menores, e tentavam linchar os suspeitos, a PM evitou a ação, em seguida localizaram os outros suspeitos que já havia foragido. No assalto, a polícia foi informado que um disparo de arma de fogo atingiu as nádegas de uma mulher, que passava de passagem pelo local. Segundo a PM, a vítima já se encontra fora de risco e, em atendimento médico.

Na ação foram presos, Marcelo Caitano de Souza, 37 anos (camisa verde), Valcir Alves, 45 anos (listrado), Joilson da Costa Ribeiro, 30 anos, Adriana Santos Neves, 33 anos e dois menores. Com os suspeitos foram apreendidos, 1 Pistola cal .45, 1 carregador, 6 munições intactas cal .45.

Os suspeitos foram autuados por roubo, tentativa de homicídio e porte Ilegal de uso restrito. O caso será investigado pela Central de Fragrantes em Várzea Grande.