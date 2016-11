Cinco homens e uma mulher foram indiciados por roubo majorado e associação criminosa, na conclusão das investigações do assalto praticado em um hotel, na região central de Cuiabá. Na investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), os suspeitos também tiveram a prisão preventiva decretada e cumpridas pelos policiais.

Cinco dos acusados: Paulo Almeida Rezende, conhecido por “Paulinho”, Elton Peixoto de Moraes, Filipi Mateus Lucas dos Santos, o “Zulu” e Ederson Dias Correa, o “Kinho”, tiveram os mandados cumpridos na Capital, e a mulher, Thais Muller Pondeciano, teve a ordem de prisão cumprida na cidade de Campo Verde, com apoio da Delegacia da Polícia Civil do município.

Os mandados de prisão foram decretados nas investigações do roubo ocorrido por volta das 19 horas, em 02 de agosto de 2016, no hotel. Um hóspede também foi rendido pela quadrilha armada, quando chegava ao hotel e teve o veículo levado pelos bandidos. A vítima contou que foi ameaçada pelos criminosos e, conseguiu reconhecer, por meio de fotografias, o suspeito, Paulo Almeida Resende, como um dos integrantes do bando.

Do hotel também foram levados 3 televisores, 1 aparelho celular, e R$ 3 mil. As investigações apontaram que o roubo contou com ajuda do ex-funcionário, Ederson Dias Correa, que repassou informações do funcionamento do hotel aos comparsas, executores da ação criminosa. No dia do assalto, a mulher Thais Muller e Tiago Esalti do Espírito Santo chegaram ao hotel, se passando por clientes. Uma vez no estabelecimento ligou para os demais membros do grupo.

Os suspeitos têm antecedentes criminais e são investigados em outros roubos na Delegacia. O suspeito, Ederson Dias Correa, o “Kinho”, tem pelo menos 50 anos de condenação por crimes cometidos em Cuiabá. O suspeito, Elton Peixoto de Moraes, 19 anos, conhecido por “Eltinho, está envolvido na tentativa de latrocínio praticada contra o major da Polícia Militar, Gabriel Rodrigues Leal, ocorrida no dia 26 de outubro, no bairro Goiabeiras. Já o suspeito, Paulo Almeida Rezende, responde por crimes de homicídio.

O inquérito foi conduzido pelo delegado, Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, que já concluiu na semana passada as investigações e enviou os autos à Justiça.

“Estavam sendo investigados por roubos a residência e comércio na região central de Cuiabá. Eles só roubavam nessa região”, disse o delegado.

Cinco dos acusados estão presos preventivamente em unidades prisional da Capital. A mulher está presa na unidade prisional feminina de Rondonópolis.