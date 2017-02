Gcom Apreensão de maconha na divisa com Goiás

Uma ação conjunta de policiais militares de Barra do Garças (MT) e de policiais civis de Aragarças (GO) levou à prisão de seis pessoas e a apreensão de 101 quilos de maconha na madrugada deste sábado (18.02), em Aragarças.

No lado mato-grossense a operação, que mobilizou 10 policiais, começou com uma denúncia recebida via 190. A informação era de que em uma casa do bairro Nova Esperança, na cidade goiana, havia chegado um carregamento de droga. E ainda, que o produto estava sendo comercializado livremente e havia diversas pessoas no local.

Os policiais militares de Barra do Garças (5º Comando Regional) acionaram uma equipe da Polícia Civil de Aragarças e juntos fizeram as prisões e apreensões. Além dos 101 quilos de maconha foram apreendidas 500 gramas de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e quatro telefones celulares.

Na residência havia uma adolescente de 15 anos, supostamente fazendo uso de entorpecente. Os mais de 100 tabletes foram e todo material apreendido foram entregues à Polícia Civil.