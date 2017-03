Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (09.03), próximo ao Pronto-Socorro de Cuiabá, durante uma suposta tentativa de assalto a um sargento da Polícia Militar.

De acordo com as primeiras informações, o policial estava em uma rua do Centro da Capital, quando foi abordado por um homem. O suspeito teria anunciado o assalto, mas o sargento reagiu e disparou contra o homem.

O suposto assaltante teria tentando fugir a pé, mas não resistiu e caiu em frente a um portão próximo ao Pronto-Socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, ao chegar no local os socorristas constataram o óbito do homem.

A Polícia Civil está nesse momento no local.