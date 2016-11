Quatro motocicletas roubadas foram recuperadas na última segunda-feira (21.11) em uma residência na região central de Várzea Grande.

As motos modelos Honda CG 125 Titan, placa JZL 6349; Honda XR placa JYZ0834; Honda CB300R, Honda Biz 125 estavam em uma casa que foi alvo de denúncia sobre o comércio de entorpecentes e receptação de veículos roubados ou furtados.

Na chegada a casa, os policiais de imediato identificaram que a Honda Biz era produto de roubo ocorrido no dia 22 de julho de 2016. O dono do imóvel, Fernando França Pereira, 28, apresentou o documento (CRLV) do veículo, como sendo autêntico, mas em checagem foi constatado que foi roubado da Agência Municipal de Nossa Senhora do Livramento.

Todas as motocicletas são roubadas e após serem periciadas serão restituídas às vítimas.

O suspeito foi autuado por receptação.