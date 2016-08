4° BPM

Quatro menores de 15, 14 e 13 anos foram apreendidos acusados de roubos na região Central de Várzea Grande com uma arma de brinquedo.

De acordo com 4° BPM, os menores foram detidos na noite do último sábado (27.08) no bairro Potiguar, na região do Zero Km.

Além do simulacro, os jovens estavam com dois celulares, com origem duvidosa.

Os quatro foram encaminhados a Central de Flagrantes.