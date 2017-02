Polícia Civil Judiciária Civil recuperou R$ 433 mil do roubo na modalidade “Sapatinho”, ocorrido na agência do Banco do Brasil de Campo Verde (131 km ao Sul), na madrugada de terça-feira (14.02). As investigações são conduzidas pela Delegacia de Campo Verde, Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e o Núcleo de Inteligência da Regional de Primavera do Leste (231 km ao Sul).

Do montante de cerca de R$ 500 mil roubados, R$ 150 mil foram bloqueados em contas da Caixa Econômica Federal e R$ 176 mil rastreados em contas do banco Bradesco, que tiveram pedido judicial de bloqueio.

Os criminosos usaram 12 contas bancárias de parentes (pai, mãe, irmãos, esposa e outros) para distribuir o dinheiro roubado. As contas, em sua maioria, são do Estado do Pará e os depósitos feitos em vários envelopes com valores de R$ 5 mil, 10 mil e alguns maiores de R$ 15 e 57 mil, no caixa.

Pelo roubo, três membros da organização criminosa foram presos na quinta-feira (16), em ação da Delegacia de Campo Verde, com apoio do GCCO. Eles integram o bando que manteve a família do tesoureiro refém, na madrugada da última terça-feira (14).

Os bandidos fortemente armados invadiram a residência do tesoureiro do Banco do Brasil de Campo Verde, fazendo reféns seus familiares. Logo que amanheceu, o tesoureiro foi obrigado a ir até agência bancária e sacar grande quantia em dinheiro. Depois de entregue o valor exigido, os assaltantes fugiram do imóvel.

Os suspeitos, Eduardo Nonato da Silva, 26, e Klayton Batista da Lopes, 22 ( inicialmente apresentou nome de Washington Alves da Silva), e Camila de Souza Silva, são naturais do Estado do Pará e residentes no Estado de Tocantins. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

Eduardo estava com mandado de prisão em aberto do Estado do Pará e Klayton Batista Lopes ordem de prisão do Tocantins, ambos por roubos a banco.