Em Nova Mutum (269 km de Cuiabá), uma operação que envolveu 10 policiais militares resultou na prisão de oito pessoas, apreensão de um caminhão com 2,8 toneladas de inseticida contrabandeados, além de R$ 8 mil, quatro carros e rádios transmissores.

A ação aconteceu na noite de terça-feira (14.02) e começou com a apuração de uma denúncia pela Agência de Inteligência do 14° Comando Regional da Polícia Militar. Policiais da Força Tática e do 26º Batalhão, que flagraram a quadrilha pouco antes do descarregamento do produto, que teria acabado de chegar do Paraguai.

O defensivo, de uso proibido no Brasil, seria deixado em um depósito onde já acontecia a transação comercial. No local, dentro de uma plantação de grãos um pouco afastada da cidade, os policiais apreenderam o caminhão com a carga (sem nota fiscal comprovando origem e pagamento de impostos), além de pouco mais de 8 mil, quatro veículos e rádios transmissores.

Os quatro carros, sendo três Fiat Strada e um Fiat Pálio, seriam usados como batedores, ou seja, carros que acompanhavam o caminhão com o contrabando e informavam pelos rádios situações que pudessem colocar o transporte em perigo, como a presença da polícia e de barreiras de fiscalização.