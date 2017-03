Cerca de 25 toneladas de soja furtadas foram apreendidas pela Polícia Judiciária Civil, na tarde desSa quinta-feira (16.03), em Alto Araguaia (415 km ao Sul). A ação de combate à criminalidade na região resultou na prisão de oito pessoas .

Além da carga recuperada, o trabalho realizado com apoio da equipe de policiais civis do Núcleo de Inteligência Operacional (NIO) apreendeu três armas de fogo, munições, um caminhão e uma faca.

Os detidos, sendo sete homens e uma mulher, foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado. A suspeita responderá também por posse ilegal de arma de fogo e munições.

As diligências iniciaram após denúncia sobre um suposto grupo articulado para subtrair grãos de soja, que seriam transportados em trens.

Conforme apurado, os criminosos ficavam na ferrovia aguardando o momento que um trem cruza com o outro. Quando a locomotiva carregada para, possibilitando passagem de outro trem, os suspeitos abrem as bicas dos vagões e retiram todo o produto, que logo depois é ensacado e posto para venda.

Com base nas informações colhidas, os investigadores de polícia conseguiram localizar próximo ao cruzamento da Ferrovia, 340 sacos de soja embalados e prontos para serem comercializados.

Em um segundo ponto foi localizado mais um montante de 70 sacos do mesmo produto, e no terceiro local encontrado outra pilha com 140 sacos de soja, com as mesmas características.

Na sequência dos flagrantes, os policiais civis conseguiram localizar um barração nas margens da BR 364, quilômetro 27, onde os oito suspeitos estavam com um caminhão carregado com 95 sacos da mesma carga.

A mulher acabou levando os policiais até sua residência onde foi apreendido um revólver calibre 38, com seis munições, um rifle calibre 22 e um carregador com 10 munições intactas do mesmo calibre, e uma espingarda calibre 36.

Diante dos fatos, as pilhas de sacos de soja foram apreendidas e os suspeitos conduzidos à Delegacia de Polícia de Alto Araguaia, onde foram interrogados pelo delegado Carlos Roberto Moreira de Oliveira.

“Somente esse ano aproximadamente 80 toneladas de soja furtada foram recuperadas no município. O resultado reflete o esforço, dedicação e empenho dos policiais que realizam diariamente um brilhante trabalho de investigação, visando o combate de crimes na região”, enalteceu o delegado de polícia Carlos Roberto Moreira Oliveira.