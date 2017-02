PJC

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande prendeu em flagrante dois homens acusados de furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. A prisão de Wiverson Romário Teixeira, que já possui registros criminais de furtos qualificados, associação criminosa e posse de arma de fogo, e seu comparsa, Roberti Fortes de Oliveira, foi efetuada na sexta-feira (10.02).

Um dos furtos tinha sido feito horas antes da prisão dos criminosos.

Conforme o delegado, Eduardo Rizzotto Carvalho, a prisão dos dois ladrões foi efetuada após identificação de uma pessoa atendida pelo codinome "Bebê", que estaria cometendo diversos furtos na cidade.

Ainda, de acordo com os levantamentos policiais, o suspeito e outro criminoso usavam uma Parati vermelha para carregar os produtos furtados. "Ontem, nossa equipe encontrou o referido veículo parado em via pública com duas pessoas dentro", disse o delegado.

Ao perceber a presença da polícia, um deles, Wiverson Romário Teixeira, tentou fugir do local correndo, mas foi detido pelos policiais. No interior do veículo foram localizados diversos produtos de furto.

Os conduzidos prontamente confessaram que tinham acabado de furtar de uma casa. A segunda pessoas no carro era o comparsa, Roberti Fortes de Oliveira.

Presos, os dois levaram os policiais até suas casas e nos locais encontrados outros produtos de furtos. "Eles mesmo disseram que mostrariam as casas de onde furtaram. Todavia, no termo de interrogatório, após a presença de advogados, eles resolveram permanecer em silêncio", destacou o delegado.

A vítima do crime foi localizada e contou que o furto tinha ocorrido pouco antes da captura dos criminosos. Os presos foram autuados por furtos qualificados.

A Derf-VG está levantando os boletins de ocorrências de furtos praticados com as mesmas características, para responsabilizar os dois suspeitos nos delitos.

Os trabalhos de investigação foram realizados pela equipe composta pelos policiais Lucas, Fábio, Heber e Lenílson, sob a coordenação do delegado Eduardo Rizzoto Carvalho.