Reprodução Polícia mata suspeito ao cumprir mandado de busca e apreensão

Ewerton Gustavo Rondon Carvalho, 23 anos, morreu após ser baleado pela polícia durante cumprimento de mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas, no bairro Santa Isabel, em Cuiabá. A operação ocorreu nessa sexta-feira (17.02) e conforme nota de esclarecimento da Polícia Civil, o rapaz tentou contra a vida de policiais militares e civis.

Segundo a assessoria, ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Pronto-Socorro de Cuiabá, mas por volta das 17 horas foi a óbito.

De acordo com a PC, Ewerton Gustavo Rondon Carvalho e seu irmão eram alvos de mandado de busca e apreensão e tinha dois mandados de prisão em aberto, sendo um por latrocínio e já havia trocado tiros com policiais militares durante outra busca. Já seu irmão esteve preso por porte ilegal de arma de fogo.

A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção e Pessoa (DHPP) instaurou inquérito policial, para apurar a morte ocorrida no exercício do cumprimento do dever legal.

As buscas eram realizadas por uma equipe da Gerência de Operações Especiais (GOE) e da Polícia Militar, em um conjunto de três casas, no bairro Santa Isabel. Quando realizavam as buscas na residência da frente ouviram barulho no forro e foram fazer a retaguarda do lado de fora da casa, avistando o suspeito em cima do telhado com uma pistola 7,65 em mãos.

O investigador do Goe e o tenente da PM pediram para o suspeito baixar a arma e se entregar, quando ele apontou a pistola em direção aos policiais e neste instante o investigador efetuou dois disparos, sendo um deles atingindo o suspeito, que na sequência caiu no chão do banheiro externo da casa.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica foram acionadas para realizar perícia no local.

A pistola 7.65 com 5 munições do mesmo calibre que o suspeito portava foi apreendida e dentro da casa encontrado um simulacro de arma de fogo, três porções de maconha, 1 tablet e 1 celular.

O irmão foi conduzido à Delegacia Repressão a Entorpecentes e respondeu termo circunstanciado de ocorrência, por posse de entorpecente para uso.